Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Счастливая долина
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BAFTA 2024
P&O Cruises Memorable Moment
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Writer, Drama
Номинант
Editing, Fiction
Номинант
Drama Series
Номинант
BAFTA 2017
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Best Writer: Drama
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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