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Киноафиша Сериалы Счастливая долина Награды

Награды и номинации «Счастливая долина»

Вся информация о сериале
BAFTA 2024 BAFTA 2024
P&O Cruises Memorable Moment
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Writer, Drama
Номинант
 Editing, Fiction
Номинант
 Drama Series
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Best Writer: Drama
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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