Четыре свадьбы и похороны (Минус три свадьбы и одни похороны)
Сезон 2 / Серия 214 апреля 2012
О чем серия
Во 2 сезоне 7 серии сериала «Счастливый конец» вся команда невольно знакомится со школьной подругой Макса, которая на деле оказывается далеко не самым простым человеком. По ходу развития сюжета происходит множество неожиданных вещей.
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