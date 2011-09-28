Четыре свадьбы и похороны (Минус три свадьбы и одни похороны)
Сезон 2 / Серия 214 апреля 2012
О чем серия
Во 2 сезоне 5 серии сериала «Счастливый конец» Джейн и Брэд проводят жуткий Хэллоуин дома в пригороде, в то время как остальная часть команды направляется на складскую костюмированную вечеринку, чтобы как следует отпраздновать День Всех Святых.
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