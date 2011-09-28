Четыре свадьбы и похороны (Минус три свадьбы и одни похороны)
Сезон 2 / Серия 214 апреля 2012
О чем серия
Во 2 сезоне 12 серии сериала «Счастливый конец» одна из главных героинь упорно пытается изменить бойфренда под свои нужды. Но парень, кажется, не готов становиться кем-то совершенно другим. Смогут ли они хоть до чего-то договориться?
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