В 1 сезоне 8 серии сериала «Счастливый конец» старые татуировки, которые когда-то набили себе бывшие любовники Алекс и Дэйв, неожиданно возвращаются в их жизни, чтобы вновь напомнить о себе. Смогут ли главные герои побороть себя и свои чувства?
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