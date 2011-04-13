В 1 сезоне 5 серии сериала «Счастливый конец» напряженный отец Брэда постепенно старается привыкнуть к новой жизни, но сможет ли он приспособиться к неожиданным переменам? Никто не знает. Даже сам Брэд в этом сомневается… А зря.
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