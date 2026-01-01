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Актёры 2 сезона сериала «Ганнибал» (2014)
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Актеры сериала «Ганнибал»
Вся информация о сериале
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Dr. Hannibal Lecter
Каролин Даверна
Caroline Dhavernas
Dr. Alana Bloom
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Эттьенн Парк
Hettienne Park
Beverly Katz
Майкл Питт
Michael Pitt
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Скотт Томпсон
Scott Thompson
Джина Торрес
Gina Torres
Аарон Абрамс
Aaron Abrams
Кэтрин Изабель
Katharine Isabelle
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Dr. Bedelia Du Maurier
Рауль Эспарза
Raúl Esparza
Lara Jean Chorostecki
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Дэниэл Кэш
Daniel Kash
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Кейси Рол
Kacey Rohl
Анна Кламски
Anna Chlumsky
Владимир Джон Кабрт
Vladimir Jon Cubrt
Крис Диамантополос
Chris Diamantopoulos
Тед Лудзик
Ted Ludzik
Martin Julien
Мартин Донован
Martin Donovan
Марк О’Брайэн
Mark O'Brien
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