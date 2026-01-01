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Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Ганнибал» (2014)

Актеры сериала «Ганнибал» Вся информация о сериале
Хью Дэнси
Хью Дэнси Hugh Dancy
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen
Dr. Hannibal Lecter Каролин Даверна
Каролин Даверна Caroline Dhavernas
Dr. Alana Bloom Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne
Эттьенн Парк
Эттьенн Парк Hettienne Park
Beverly Katz Майкл Питт
Майкл Питт Michael Pitt
Синтия Никсон
Синтия Никсон Cynthia Nixon
Скотт Томпсон Scott Thompson
Джина Торрес
Джина Торрес Gina Torres
Аарон Абрамс
Аарон Абрамс Aaron Abrams
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Dr. Bedelia Du Maurier
Рауль Эспарза Raúl Esparza
Lara Jean Chorostecki
Эдди Иззард
Эдди Иззард Eddie Izzard
Дэниэл Кэш
Дэниэл Кэш Daniel Kash
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Кейси Рол Kacey Rohl
Анна Кламски
Анна Кламски Anna Chlumsky
Владимир Джон Кабрт Vladimir Jon Cubrt
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос Chris Diamantopoulos
Тед Лудзик Ted Ludzik
Martin Julien
Мартин Донован
Мартин Донован Martin Donovan
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн Mark O'Brien
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