В 1 сезоне 9 серии сериала «Ганнибал» Уилл должен выследить нового серийного маньяка, но собственные внутренние проблемы очень мешают ему. В итоге Грэм идет на прием к своему знакомому психотерапевту и просит совета. Лектер знает, что сказать.
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