В 1 сезоне 9 серии сериала «Ганнибал» Уилл должен выследить нового серийного маньяка, но собственные внутренние проблемы очень мешают ему. В итоге Грэм идет на прием к своему знакомому психотерапевту и просит совета. Лектер знает, что сказать.