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Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 1 Серия 9

Ганнибал 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

Рюмка кальвадоса
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за 1 ₽
8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ганнибал»
Аперитив
Сезон 1 / Серия 1 4 апреля 2013
Суп
Сезон 1 / Серия 2 11 апреля 2013
Крем-суп
Сезон 1 / Серия 3 18 апреля 2013
Фаршированные яйца
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2013
Ракушки
Сезон 1 / Серия 5 26 апреля 2013
Основное блюдо
Сезон 1 / Серия 6 2 мая 2013
Щербет
Сезон 1 / Серия 7 9 мая 2013
Сыр
Сезон 1 / Серия 8 16 мая 2013
Рюмка кальвадоса
Сезон 1 / Серия 9 23 мая 2013
Холодные закуски
Сезон 1 / Серия 10 30 мая 2013
Жаркое
Сезон 1 / Серия 11 6 июня 2013
Следующее блюдо
Сезон 1 / Серия 12 13 июня 2013
Пикантное блюдо
Сезон 1 / Серия 13 20 июня 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Ганнибал» Уилл должен выследить нового серийного маньяка, но собственные внутренние проблемы очень мешают ему. В итоге Грэм идет на прием к своему знакомому психотерапевту и просит совета. Лектер знает, что сказать.

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