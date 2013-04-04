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Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 1 Серия 6

Ганнибал 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Основное блюдо
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Все серии 1 сезона «Ганнибал»
Аперитив
Сезон 1 / Серия 1 4 апреля 2013
Суп
Сезон 1 / Серия 2 11 апреля 2013
Крем-суп
Сезон 1 / Серия 3 18 апреля 2013
Фаршированные яйца
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2013
Ракушки
Сезон 1 / Серия 5 26 апреля 2013
Основное блюдо
Сезон 1 / Серия 6 2 мая 2013
Щербет
Сезон 1 / Серия 7 9 мая 2013
Сыр
Сезон 1 / Серия 8 16 мая 2013
Рюмка кальвадоса
Сезон 1 / Серия 9 23 мая 2013
Холодные закуски
Сезон 1 / Серия 10 30 мая 2013
Жаркое
Сезон 1 / Серия 11 6 июня 2013
Следующее блюдо
Сезон 1 / Серия 12 13 июня 2013
Пикантное блюдо
Сезон 1 / Серия 13 20 июня 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Ганнибал» знакомый психиатр Джека убежден, что один из его пациентов может быть тем самым знаменитым убийцей, за которым охотятся ФБР. После поимки Гидеона число жертв резко перестает расти. Уилл не разделяет его мнение.

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