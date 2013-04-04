В 1 сезоне 6 серии сериала «Ганнибал» знакомый психиатр Джека убежден, что один из его пациентов может быть тем самым знаменитым убийцей, за которым охотятся ФБР. После поимки Гидеона число жертв резко перестает расти. Уилл не разделяет его мнение.
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