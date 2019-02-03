В 1 сезоне 6 серии сериала «Ханна» отношения двух подруг постепенно портятся из-за симпатии к одному и тому же мальчику. Во время ссоры девочек приезжает Марисса и пытается забрать главную героиню, но та не хочет жертвовать своей свободой ради Софи.
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