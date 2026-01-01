Остановись и гори (2014): 1 номинация
Лучший дизайн заставки
Paul Sangwoo Kim, Patrick Clair, Eddy Herringson, Raoul Marks
Номинант
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