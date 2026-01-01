Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Айтматов» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Остановись и гори Награды

Награды и номинации «Остановись и гори»

Вся информация о сериале

Остановись и гори (2014): 1 номинация

Primetime Emmy Awards 2015

Primetime Emmy Awards 2015
Лучший дизайн заставки
Paul Sangwoo Kim, Patrick Clair, Eddy Herringson, Raoul Marks
Номинант
Румяна как раньше уже не носят: в 2026-м в моде другой приём – лицо выглядит свежее, макияж нежнее
В ноябре собираю сосновые иголки и замачиваю в уксусе: разливаю по бутылкам — дома пахнет лесом, а после уборки всё блестит
Наращивание ресниц – прошлый век и колхоз из нулевых: эта процедура дает красивый изгиб без «опахала» над глазами
Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?
«Полдень» и «Трудно быть богом» шедеврами не стали, но этот забытый фильм по Стругацким — почти идеал: «В один ряд с шедеврами Тарковского»
ИИ превратила в котиков героев кино СССР: угадаете по нейрофотке с хвостатыми 9/9 золотых хитов?
Смеялся над названием «Пельмени», пока не прочитал сюжет: в Китае сняли свою «Субстанцию» за 20 лет до Деми Мур
«Вий» — уже давно прошлый век, зато 3 других советских фильма ужасов наперебой хвалят на Западе: «Это жемчужины хоррора»
«Сериал цепляет с первой же серии»: новый немецкий триллер Netflix включал на один эпизод – в итоге залпом посмотрел все 6
5 фильмов 2026-го зрители оценили выше всего на IMDb – ради них не жалко отложить все дела
Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше