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Награды и номинации «Хитрости»

Вся информация о сериале

Хитрости (2021): 21 победа из 106 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)

Золотой глобус 2026

Золотой глобус 2026
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Джин Смарт
Победитель
Лучшая женская роль второго плана в телепроекте
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2025

Золотой глобус 2025
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Джин Смарт
Победитель
Лучшая актриса телесериала (комедия или мюзикл)
Джин Смарт
Победитель
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая женская роль второго плана в телепроекте
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Золотой глобус 2023

Золотой глобус 2023
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Смарт
Номинант
Золотой глобус 2022

Золотой глобус 2022
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Смарт
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2026

Прайм-таймовая премия «Эмми» 2026
Outstanding Picture Editing for a Single Camera Comedy Series
Jon Philpot
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Single Camera Comedy Series
Peggy Tachdjian
Номинант
Лучший комедийный сериал
Джен Стацки, Adam Bricker, Пол В. Даунс, Pat Regan, Samantha Riley, Ariel Karlin, Люсия Аньелло, Ashley Glazier, Aisha Muharrar, Эндрю Ло, Гай Бранум, Nate Young, Майкл Шур, Дэвид Майнер, Morgan Sackett, Джо Манде, Nicholas Perez, Jeff Rosenberg
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Пол В. Даунс
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Мэг Штальтер
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Люсия Аньелло
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Кристофер МакДональд
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лори Меткаф
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Кэйтлин Олсон
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Черри Джонс
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лорен Уидман
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лесли Бибб
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
David Stal, Карлос Рафаэль Ривера
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Matt Biffa
Номинант
Лучшие современные костюмы — сериал
Shannon Felix, Kathleen Felix-Hager, Colleen Washington, Rory Cunningham, Keely Crum
Номинант
Лучшая операторская работа — сериал (30 минут)
Adam Bricker
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jeanine Ringer, Jennifer Lukehart, Rob Tokarz
Номинант
Лучший современный грим (без протезов)
Veronica Rodarte, Erin Blinn, Keith Sayer, Brittany White
Номинант
Лучшие современные причёски
Jennifer Bell
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Morgan Smith, Lily Trotter, Linda Lowy
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Jacob McNaughton, David Stal, Fernanda Domene, John W. Cook II, James Parnell
Номинант
Лучший сценарий — комедийный сериал
Пол В. Даунс, Джен Стацки, Люсия Аньелло
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025

Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Люсия Аньелло
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Robby Hoffman
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джулианна Николсон
Номинант
Лучшие современные причёски
Marva Stokes, Aubrey Marie, Becca Weber, Jennifer Bell, Alexis Stafford
Номинант
Лучший сценарий — комедийный сериал
Пол В. Даунс, Джен Стацки, Люсия Аньелло
Номинант
Лучшие современные костюмы — сериал
Kathleen Felix-Hager, Keely Crum
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Morgan Smith, Linda Lowy
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024

Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Люсия Аньелло, Кэрол Лейфер, Nate Young, Пол В. Даунс, Samantha Riley, Гай Бранум, Майкл Шур, Ashley Glazier, Morgan Sackett, Джен Стацки, Дэвид Майнер, Aisha Muharrar, Эндрю Ло, Джо Манде
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Лучший сценарий — комедийный сериал
Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Джен Стацки
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Пол В. Даунс
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Люсия Аньелло
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Кристофер Ллойд
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Кэйтлин Олсон
Номинант
Лучшие современные костюмы — сериал
Kathleen Felix-Hager, Karen Bellamy, Rory Cunningham
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jeanine Ringer, Rob Tokarz, Jennifer Lukehart
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Ben Wilkins, Jim Lakin, John W. Cook II
Номинант
Лучший монтаж — однокамерный комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Лучшая операторская работа — однокамерный сериал (30 минут)
Adam Bricker
Номинант
Лучший современный грим (без протезов)
Keith Sayer
Номинант
Лучшие современные причёски
Jennifer Bell
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Nicole Abellera, Jeanne McCarthy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022

Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лори Меткаф
Победитель
Лучшие современные костюмы
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager
Победитель
Лучший комедийный сериал
Пол В. Даунс, Джо Манде, Майкл Шур, Ashley Glazier, Morgan Sackett, Samantha Riley, Дэвид Майнер, Aisha Muharrar, Seth Edelstein, Люсия Аньелло, Эндрю Ло, Джессика Чаффин, Джен Стацки
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Люсия Аньелло
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Кристофер МакДональд
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Хэрриет Сэнсом Харрис
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Кэйтлин Олсон
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джейн Адамс
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Лучшая операторская работа — однокамерный сериал (30 минут)
Adam Bricker
Номинант
Лучшие современные причёски
Jennifer Bell
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jennifer Lukehart, Rob Tokarz, Alec Contestabile
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Nicole Abellera, Jeanne McCarthy
Номинант
Лучший сценарий — комедийный сериал
Пол В. Даунс, Люсия Аньелло, Джен Стацки
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Ben Wilkins, John W. Cook II
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021

Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Люсия Аньелло
Победитель
Лучший сценарий — комедийный сериал
Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Джен Стацки
Победитель
Лучший комедийный сериал
Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Джо Манде, Майкл Шур, Morgan Sackett, Джоэнна Кало, Дэвид Майнер, David Hyman, Эндрю Ло, Джессика Чаффин, Джен Стацки
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Карл Клемонс-Хопкинс
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джейн Адамс
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Ali Greer
Номинант
Лучшие современные костюмы
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Nicole Abellera, Jeanne McCarthy
Номинант
Лучшая операторская работа — однокамерный сериал (30 минут)
Adam Bricker
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Susan Vaill
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jon Carlos, James Bolenbaugh, Ellen Reede
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Ben Wilkins, John W. Cook II
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022

MTV Movie & TV Awards 2022
Прорыв года
Ханна Эйнбиндер
Номинант
Лучшая комедийная роль
Мэг Штальтер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026

Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Пол В. Даунс, Роуз Абду, Ханна Эйнбиндер, Мэг Штальтер, Микейла Уоткинс, Джин Смарт, Дэн Бакатински
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025

Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Пол В. Даунс, Роуз Абду, Ханна Эйнбиндер, Мэг Штальтер, Джин Смарт
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023

Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Марк Инделикато, Карл Клемонс-Хопкинс, Пол В. Даунс, Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Мэг Штальтер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022

Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Джин Смарт
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Поппи Лью, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Мэг Штальтер, Джин Смарт, Пол В. Даунс, Роуз Абду, Ханна Эйнбиндер, Кристофер МакДональд
Номинант
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