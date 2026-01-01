Хитрости (2021): 21 победа из 106 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Single Camera Comedy Series
Peggy Tachdjian
Номинант
Лучший комедийный сериал
Джен Стацки, Adam Bricker, Пол В. Даунс, Pat Regan, Samantha Riley, Ariel Karlin, Люсия Аньелло, Ashley Glazier, Aisha Muharrar, Эндрю Ло, Гай Бранум, Nate Young, Майкл Шур, Дэвид Майнер, Morgan Sackett, Джо Манде, Nicholas Perez, Jeff Rosenberg
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
David Stal, Карлос Рафаэль Ривера
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Matt Biffa
Номинант
Лучшие современные костюмы — сериал
Shannon Felix, Kathleen Felix-Hager, Colleen Washington, Rory Cunningham, Keely Crum
Номинант
Лучшая операторская работа — сериал (30 минут)
Adam Bricker
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jeanine Ringer, Jennifer Lukehart, Rob Tokarz
Номинант
Лучший современный грим (без протезов)
Veronica Rodarte, Erin Blinn, Keith Sayer, Brittany White
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Morgan Smith, Lily Trotter, Linda Lowy
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Jacob McNaughton, David Stal, Fernanda Domene, John W. Cook II, James Parnell
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Robby Hoffman
Номинант
Лучшие современные причёски
Marva Stokes, Aubrey Marie, Becca Weber, Jennifer Bell, Alexis Stafford
Номинант
Лучшие современные костюмы — сериал
Kathleen Felix-Hager, Keely Crum
Номинант
Лучший кастинг — комедийный сериал
Morgan Smith, Linda Lowy
Номинант
Лучший комедийный сериал
Люсия Аньелло, Кэрол Лейфер, Nate Young, Пол В. Даунс, Samantha Riley, Гай Бранум, Майкл Шур, Ashley Glazier, Morgan Sackett, Джен Стацки, Дэвид Майнер, Aisha Muharrar, Эндрю Ло, Джо Манде
Победитель
Лучшие современные костюмы — сериал
Kathleen Felix-Hager, Karen Bellamy, Rory Cunningham
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jeanine Ringer, Rob Tokarz, Jennifer Lukehart
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Ben Wilkins, Jim Lakin, John W. Cook II
Номинант
Лучший монтаж — однокамерный комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Лучший современный грим (без протезов)
Keith Sayer
Номинант
Лучшие современные костюмы
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager
Победитель
Лучший комедийный сериал
Пол В. Даунс, Джо Манде, Майкл Шур, Ashley Glazier, Morgan Sackett, Samantha Riley, Дэвид Майнер, Aisha Muharrar, Seth Edelstein, Люсия Аньелло, Эндрю Ло, Джессика Чаффин, Джен Стацки
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jennifer Lukehart, Rob Tokarz, Alec Contestabile
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Ben Wilkins, John W. Cook II
Номинант
Лучший комедийный сериал
Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Джо Манде, Майкл Шур, Morgan Sackett, Джоэнна Кало, Дэвид Майнер, David Hyman, Эндрю Ло, Джессика Чаффин, Джен Стацки
Номинант
Номинант
Лучшие современные костюмы
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager
Номинант
Лучший монтаж однокамерной съёмки — комедийный сериал
Jessica Brunetto
Номинант
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — игровая программа (30 минут)
Jon Carlos, James Bolenbaugh, Ellen Reede
Номинант
Лучшее сведение звука — комедийный или драматический сериал (30 минут) и анимация
Jim Lakin, Ben Wilkins, John W. Cook II
Номинант
Номинант
Номинант
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