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Актёры 2 сезона сериала «Аче» (2021)
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Актеры сериала «Аче»
Вся информация о сериале
Адриана Угарте
Adriana Ugarte
Helena
Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
Марк Мартинес
Marc Martínez
Arístides
Пеп Амброс
Pep Ambròs
Julio Senovilla
Марсель Боррас
Marcel Borràs
Нуриа Примс
Núria Prims
Марина Салас
Marina Salas
Silvia Velasco
Самуэль Виюэла Гонсалес
Samuel Viyuela
Мигель Гарсия Борда
Miquel García Borda
Anna Moliner
Джампьеро Джудика
Giampiero Judica
Паоло Маццарелли
Paolo Mazzarelli
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