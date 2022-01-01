В 1 сезоне 8 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Соколов планирует переехать с родными в Пермский край, чтобы устроиться на новое место работы. Кораблева решает рассказать обо всем Гуле, а в семействе Солодовниковых зреет еще один скандал.