В 1 сезоне 7 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Соколов в нетрезвом состоянии проводит ночь с коллегой по бригаде. Гуля понимает, что врач поставил дочери Солодовниковых неправильный диагноз, а Жанна угрожает подать в суд на клинику.