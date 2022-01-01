В 1 сезоне 7 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Соколов в нетрезвом состоянии проводит ночь с коллегой по бригаде. Гуля понимает, что врач поставил дочери Солодовниковых неправильный диагноз, а Жанна угрожает подать в суд на клинику.
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