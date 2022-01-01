В 1 сезоне 4 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Соколов возвращается из очередной командировки. Гуле удается спасти недоношенного ребенка девушки, которая недавно потеряла мужа из-за болезни. Солодовников узнает об измене своей супруги.
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