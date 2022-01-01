В 1 сезоне 16 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Гуля ошибочно полагает, что ее супруг скончался. Она решает уехать после больницы в Пермский край вместе с сыном и матерью Виктора. Солодовников надеется искупить свою вину перед любимой.
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