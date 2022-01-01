В 1 сезоне 15 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» для восстановления Соколову требуется крупная сумма денег на операцию. Ирина сообщает Виктору, что его жена уехала в столицу с Павлом. Хабила из-за ревности раскрывает местонахождение Гули Рустаму.