В 1 сезоне 13 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Рустам надеется отомстить Гуле за предательство с помощью Хабилы, но Исмаилова вынуждена солгать мужчине о местонахождении девушки. Нурик случайно узнает, что его сестра не уехала в столицу.