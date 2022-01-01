В 1 сезоне 13 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Рустам надеется отомстить Гуле за предательство с помощью Хабилы, но Исмаилова вынуждена солгать мужчине о местонахождении девушки. Нурик случайно узнает, что его сестра не уехала в столицу.
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