В 1 сезоне 12 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Гуля помогает Исмаилову справиться с творческим кризисом, и они становятся друзьями. Врачи ставят Жанне неутешительный диагноз, а Соколов получает серьезные травмы во время спасательной операции.