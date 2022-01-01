В 1 сезоне 1 серии сериала «Гюльчатай. Ради любви» Соколов не перестает надеяться, что у них с Гулей когда-нибудь обязательно будут общие дети. Брак Павла и Жанны разваливается, и мужчину радуют только встречи с сыном от любимой женщины.
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