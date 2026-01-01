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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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В ожидании солнца
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Актёры 1 сезона сериала «В ожидании солнца» (2013)
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Актеры сериала «В ожидании солнца»
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Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Kerem Sayer
Ханде Догандемир
Hande Dogandemir
Hale Akinli
Behice
Ягмур Танрисевсин
Yagmur Tanrisevsin
Исмаил Эге Шашмаз
Ismail Ege Sasmaz
Gökhan Atalay
Tayfun
Эмре Кинай
Emre Kinay
Эбру Айкач
Ebru Aykaç
Гёкче Янардаг
Gökçe Yanardag
Эдже Диздар
Ece Dizdar
Melda
Нилай Дениз
Nilay Deniz
Begüm Varol
Хасан Шахинтюрк
Hasan Sahinturk
Ahmet Sayer
Симай Кючюк Туна
Simay Küçük Tuna
Sevim Sayer
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