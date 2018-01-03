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Постер к сериалу Повзрослевшие
Постер к сериалу Повзрослевшие
Постер к сериалу Повзрослевшие
Постер к сериалу Повзрослевшие
Постер к сериалу Повзрослевшие
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Повзрослевшие
Повзрослевшие (2018 - …) grown-ish
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 39 часов 0 минут
О чем сериал

«Повзрослевшие» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре комедии. Этот сериал является ответвлением другого проекта ABC — «Черноватый», который транслировался с 2014 года. Действие «Повзрослевших» разворачивается после того, как старший ребенок семейства Джонсонов — Зои — окончательно вырастает и отправляется в колледж, где встречает множество новых друзей, врагов, а также первую настоящую любовь. Каждую новую серию Зои сталкивается с разными жизненными ситуациями, которые помогают ей немного по-другому посмотреть на мир вокруг нее.

Повзрослевшие - трейлер четвертого сезона
Повзрослевшие
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ларри Уилмор
Ларри Уилмор
Kenya Barris
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крис Парнелл
Крис Парнелл Dean Parker
Яра Шахиди
Яра Шахиди Zoey Johnson
Холли Бэйли
Холли Бэйли Sky Forster
Франсиа Рэйса
Франсиа Рэйса Ana Torres
Тревор Джексон
Тревор Джексон Aaron Jackson
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Повзрослевшие»
Certified Lover Boy
Сезон 5 Серия 2
27 июля 2022
High Society
Сезон 5 Серия 3
3 августа 2022
No New Friends
Сезон 5 Серия 4
10 августа 2022
Look What U Started
Сезон 5 Серия 5
17 августа 2022
You Don't Know Me
Сезон 5 Серия 6
24 августа 2022
Frat Rules
Сезон 5 Серия 7
31 августа 2022
Certified Lover Boy
Сезон 5 Серия 8
7 сентября 2022
It's a Vibe
Сезон 5 Серия 9
14 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Повзрослевшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 21 эпизод
 
Повзрослевшие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 17 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 18 эпизодов
 
Повзрослевшие - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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