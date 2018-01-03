«Повзрослевшие» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре комедии. Этот сериал является ответвлением другого проекта ABC — «Черноватый», который транслировался с 2014 года. Действие «Повзрослевших» разворачивается после того, как старший ребенок семейства Джонсонов — Зои — окончательно вырастает и отправляется в колледж, где встречает множество новых друзей, врагов, а также первую настоящую любовь. Каждую новую серию Зои сталкивается с разными жизненными ситуациями, которые помогают ей немного по-другому посмотреть на мир вокруг нее.