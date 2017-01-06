В 6 сезоне 9 серии сериала «Гримм» герой занимается делом о нападении, произошедшем в лесу. Единственный выживший свидетель уверяет, что его друга забрало существо, похожее не дерево. Ник быстро понимает, о ком идет речь. Но как его остановить?
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