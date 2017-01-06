В 6 сезоне 8 серии сериала «Гримм» Ник и его друзья тревожно следят за состоянием Евы, угодившей в больницу после ночного нападения. Параллельно полиция расследует убийства ученых, которые провели незаконный эксперимент, связанный с нечистью...