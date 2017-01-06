В 6 сезоне 6 серии сериала «Гримм» полиция сталкивается с новым убийством — на этот раз в отеле. В ходе расследования Ник узнает о существе, которое подпитывается сновидениями людей. Именно оно было в отеле в то время, когда произошло нападение...
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