В 6 сезоне 6 серии сериала «Гримм» полиция сталкивается с новым убийством — на этот раз в отеле. В ходе расследования Ник узнает о существе, которое подпитывается сновидениями людей. Именно оно было в отеле в то время, когда произошло нападение...