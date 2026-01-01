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Киноафиша Сериалы Гримм Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Гримм» (2015)

Актеры сериала «Гримм» Вся информация о сериале
Дэвид Джунтоли
Дэвид Джунтоли David Giuntoli
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби Russell Hornsby
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Monroe Битси Таллок
Битси Таллок Elizabeth Tulloch
Саша Ройз
Саша Ройз Sasha Roiz
Captain SeanRenard Регги Ли
Регги Ли Reggie Lee
Бри Тёрнер
Бри Тёрнер Bree Turner
Rosalee Calvert Клэр Коффи
Клэр Коффи Claire Coffee
Adalind Schade
Ричард Портноу Richard Portnow
Jonathan Slavin
Жаклин Тобони
Жаклин Тобони Jacqueline Toboni
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Patrick Fabian
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер William Mapother
Роберт Бэйкер Robert Baker
Энн Кьюсак Ann Cusack
Сьюзан Руттан Susan Ruttan
Шарон Лил
Шарон Лил Sharon Leal
Элизабет Родригес
Элизабет Родригес Elizabeth Rodriguez
Дэнни Мора Danny Mora
Шон Тоуб
Шон Тоуб Shaun Toub
Джозеф Джулиан Сория
Джозеф Джулиан Сория Joseph Julian Soria
Мэйсон Кук Mason Cook
Бэйли Чейз Bailey Chase
Карлсон Янг Carlson Young
Мэтт Энджел
Мэтт Энджел Matt Angel
Мадлен Зима
Мадлен Зима Madeline Zima
Роберт Бланш
Роберт Бланш Robert Blanche
Джонатан Вуд Jonathan Patrick Moore
Дэниэл ДиТомассо Daniel di Tomasso
Энн Мари Лейтон Anne Leighton
Мадлен Брюэр
Мадлен Брюэр Madeline Brewer
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