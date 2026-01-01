Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гримм Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Гримм» (2012)

Актеры сериала «Гримм» Вся информация о сериале
Дэвид Джунтоли
Дэвид Джунтоли David Giuntoli
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби Russell Hornsby
Битси Таллок
Битси Таллок Elizabeth Tulloch
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Monroe Саша Ройз
Саша Ройз Sasha Roiz
Captain SeanRenard Бри Тёрнер
Бри Тёрнер Bree Turner
Rosalee Calvert Регги Ли
Регги Ли Reggie Lee
Клэр Коффи
Клэр Коффи Claire Coffee
Adalind Schade Кейт дель Кастильо
Кейт дель Кастильо Kate del Castillo
Джонатан Скарф
Джонатан Скарф Jonathan Scarfe
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
Джейми Рэй Ньюман Jaime Ray Newman
Джош Стюарт
Джош Стюарт Josh Stewart
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн James Frain
Элис Эванс Alice Evans
Кристина Анапау Kristina Anapau
Нора Зеетнер Nora Zehetner
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон John Pyper-Ferguson
Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
Джейсон Гедрик
Джейсон Гедрик Jason Gedrick
Анджела Альварадо Angela Alvarado
Джессика Так Jessica Tuck
Майкл Мейзе Michael Maize
Камилла Чэнь Camille Chen
Лили Мирожник Lili Mirojnick
Роберт Бланш
Роберт Бланш Robert Blanche
Кевин Шиник
Кевин Шиник Kevin Shinick
Дэвид Баррера David Barrera
Мэтт Джералд
Мэтт Джералд Matt Gerald
Эрин Вэй Erin Way
Лиза Видал Lisa Vidal
Бертила Дамас Bertila Damas
Мэдди Хассон
Мэдди Хассон Maddie Hasson
Mary Page Keller
Джейми МакШэйн
Джейми МакШэйн Jamie McShane
Гилл Гэйл Gill Gayle
Логан Миллер
Логан Миллер Logan Miller
Брайан Ти
Брайан Ти Brian Tee
Джэйд Петтиджон
Джэйд Петтиджон Jade Pettyjohn
Майк Допуд Mike Dopud
Jeb Berrier
Жанин Джексон Jeanine Jackson
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше