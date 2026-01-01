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Актёры 2 сезона сериала «Гримм» (2012)
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Актеры сериала «Гримм»
Вся информация о сериале
Дэвид Джунтоли
David Giuntoli
Расселл Хорнсби
Russell Hornsby
Битси Таллок
Elizabeth Tulloch
Сайлас Уэйр Митчелл
Silas Weir Mitchell
Monroe
Саша Ройз
Sasha Roiz
Captain SeanRenard
Бри Тёрнер
Bree Turner
Rosalee Calvert
Регги Ли
Reggie Lee
Клэр Коффи
Claire Coffee
Adalind Schade
Кейт дель Кастильо
Kate del Castillo
Джонатан Скарф
Jonathan Scarfe
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
Джейми Рэй Ньюман
Jaime Ray Newman
Джош Стюарт
Josh Stewart
Джеймс Фрейн
James Frain
Элис Эванс
Alice Evans
Кристина Анапау
Kristina Anapau
Нора Зеетнер
Nora Zehetner
Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
Эрик Ланж
Eric Lange
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
Джейсон Гедрик
Jason Gedrick
Анджела Альварадо
Angela Alvarado
Джессика Так
Jessica Tuck
Майкл Мейзе
Michael Maize
Камилла Чэнь
Camille Chen
Лили Мирожник
Lili Mirojnick
Роберт Бланш
Robert Blanche
Кевин Шиник
Kevin Shinick
Дэвид Баррера
David Barrera
Мэтт Джералд
Matt Gerald
Эрин Вэй
Erin Way
Лиза Видал
Lisa Vidal
Бертила Дамас
Bertila Damas
Мэдди Хассон
Maddie Hasson
Mary Page Keller
Джейми МакШэйн
Jamie McShane
Гилл Гэйл
Gill Gayle
Логан Миллер
Logan Miller
Брайан Ти
Brian Tee
Джэйд Петтиджон
Jade Pettyjohn
Майк Допуд
Mike Dopud
Jeb Berrier
Жанин Джексон
Jeanine Jackson
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