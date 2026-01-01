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Гримм
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Актёры 1 сезона сериала «Гримм» (2011)
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Актеры сериала «Гримм»
Вся информация о сериале
Дэвид Джунтоли
David Giuntoli
Расселл Хорнсби
Russell Hornsby
Битси Таллок
Elizabeth Tulloch
Сайлас Уэйр Митчелл
Silas Weir Mitchell
Monroe
Саша Ройз
Sasha Roiz
Captain SeanRenard
Регги Ли
Reggie Lee
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Эми Экер
Amy Acker
David Clayton Rogers
Брэд Уильям Хенке
Brad William Henke
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Тим Бэгли
Tim Bagley
Аманда Уолш
Amanda Walsh
Клаудия Кристиан
Claudia Christian
Нана Визитор
Nana Visitor
Валери Крус
Valerie Cruz
Бри Тёрнер
Bree Turner
Rosalee Calvert
Дэвид Зайас
David Zayas
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Карри Грэм
Currie Graham
Б.Дж. Бритт
B.J. Britt
Титус Уэлливер
Titus Welliver
Даниэль Панабэйкер
Danielle Panabaker
Клэр Коффи
Claire Coffee
Adalind Schade
Роджер Барт
Roger Bart
Николас Гонсалес
Nicholas Gonzalez
Фредерик Колер
Frederick Koehler
Дэниэл Болдуин
Daniel Baldwin
Роберт Бланш
Robert Blanche
Кеннет Митчелл
Kenneth Mitchell
Энтони Де Лонгис
Anthony De Longis
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Аманда Шулл
Amanda Schull
Тед Руни
Ted Rooney
Джейми Рэй Ньюман
Jaime Ray Newman
Генри Любатти
Henri Lubatti
Ник Терстон
Nick Thurston
Трэйбер Бернс
Traber Burns
Хорди Кабальеро
Jordi Caballero
Ayanna Berkshire
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Дэниэл Робак
Daniel Roebuck
Брайан Ти
Brian Tee
Нил Хопкинс
Neil Hopkins
Азура Скай
Azura Skye
Джессика Так
Jessica Tuck
Том Райт
Tom Wright
Дон Алдер
Don Alder
Sharva Maynard
Фульвио Чечере
Fulvio Cecere
Скотт Майкл Морган
Scott Michael Morgan
Джош Рэндэлл
Josh Randall
Alan Smyth
Don Burns
Эбби Роу Смит
Ebbe Roe Smith
Haley Talbot
Ханна Маркс
Hannah Marks
Джудит Хоаг
Judith Hoag
Паркер Бэгли
Parker Bagley
Кейт Бёртон
Kate Burton
Джесси Винт
Jesse Vint
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