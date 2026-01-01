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Киноафиша Сериалы Гримм Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Гримм» (2011)

Актеры сериала «Гримм» Вся информация о сериале
Дэвид Джунтоли
Дэвид Джунтоли David Giuntoli
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби Russell Hornsby
Битси Таллок
Битси Таллок Elizabeth Tulloch
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Monroe Саша Ройз
Саша Ройз Sasha Roiz
Captain SeanRenard Регги Ли
Регги Ли Reggie Lee
Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
David Clayton Rogers
Брэд Уильям Хенке Brad William Henke
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер Patrick Fischler
Тим Бэгли
Тим Бэгли Tim Bagley
Аманда Уолш Amanda Walsh
Клаудия Кристиан
Клаудия Кристиан Claudia Christian
Нана Визитор Nana Visitor
Валери Крус
Валери Крус Valerie Cruz
Бри Тёрнер
Бри Тёрнер Bree Turner
Rosalee Calvert Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн Eric Edelstein
Карри Грэм Currie Graham
Б.Дж. Бритт B.J. Britt
Титус Уэлливер
Титус Уэлливер Titus Welliver
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер Danielle Panabaker
Клэр Коффи
Клэр Коффи Claire Coffee
Adalind Schade
Роджер Барт Roger Bart
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
Фредерик Колер Frederick Koehler
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин Daniel Baldwin
Роберт Бланш
Роберт Бланш Robert Blanche
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл Kenneth Mitchell
Энтони Де Лонгис Anthony De Longis
Себастьян Роше Sebastian Roché
Аманда Шулл
Аманда Шулл Amanda Schull
Тед Руни Ted Rooney
Джейми Рэй Ньюман Jaime Ray Newman
Генри Любатти Henri Lubatti
Ник Терстон Nick Thurston
Трэйбер Бернс Traber Burns
Хорди Кабальеро Jordi Caballero
Ayanna Berkshire
Дэрил Сабара
Дэрил Сабара Daryl Sabara
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак Daniel Roebuck
Брайан Ти
Брайан Ти Brian Tee
Нил Хопкинс Neil Hopkins
Азура Скай Azura Skye
Джессика Так Jessica Tuck
Том Райт
Том Райт Tom Wright
Дон Алдер Don Alder
Sharva Maynard
Фульвио Чечере Fulvio Cecere
Скотт Майкл Морган Scott Michael Morgan
Джош Рэндэлл Josh Randall
Alan Smyth
Don Burns
Эбби Роу Смит Ebbe Roe Smith
Haley Talbot
Ханна Маркс
Ханна Маркс Hannah Marks
Джудит Хоаг Judith Hoag
Паркер Бэгли Parker Bagley
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон Kate Burton
Джесси Винт Jesse Vint
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