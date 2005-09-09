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Анатомия страсти
Сезоны
Анатомия страсти (2005 - …), список сезонов
Grey's Anatomy
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
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Список сезонов сериала «Анатомия страсти»
Сезон 1 / Season 1
2005,
9 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2005,
27 эпизодов
Сезон 3
2006,
25 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2007,
17 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2008,
24 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2009,
24 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2010,
22 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2011,
24 эпизода
Сезон 9 / Season 9
2012,
24 эпизода
Сезон 10 / Season 10
2013,
24 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2014,
24 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2015,
24 эпизода
Сезон 13 / Season 13
2016,
24 эпизода
Сезон 14 / Season 14
2017,
24 эпизода
Сезон 15 / Season 15
2018,
25 эпизодов
Сезон 16 / Season 16
2019,
21 эпизод
Сезон 17 / Season 17
2020,
17 эпизодов
Сезон 18 / Season 18
2021,
20 эпизодов
Сезон 19 / Season 19
TBA,
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