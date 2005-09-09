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Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны
Анатомия страсти (2005 - …), список сезонов Grey's Anatomy 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Анатомия страсти»
Анатомия страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 9 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 27 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 3 Сезон 3
2006, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 22 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2012, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2013, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2015, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2018, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2019, 21 эпизод
 
Анатомия страсти - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2020, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 19 / Season 19
TBA,
 
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