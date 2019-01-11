В 4 сезоне 6 серии сериала «Гранчестер» пошатнувшийся после семейной трагедии и испуганный выбором, который сейчас стоит перед ним, Уилл ищет отвлечения в полицейском мире. Вскоре детектив начинает расследовать новое любопытное дело.
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