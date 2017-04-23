В 3 сезоне 2 серии сериала «Гранчестер» деревенский матч по крикету объединяет сообщество. Вся команда начинает заболевать, когда кто-то отравляет пиво. Вскоре выздоравливают все, кроме молодого человека, которого на следующий день находят мертвым.
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