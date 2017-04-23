В 3 сезоне 1 серии сериала «Гранчестер» в 1955 году Сидни ждет встреча с новым архидьяконом Габриэлем Атубо. Кто-то оставляет викарию мертвую ворону и мучает его анонимными звонками. Джорди хочет увидеть тело доктора, который был найден в церкви.
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