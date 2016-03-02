Во 2 сезоне 5 серии сериала «Гранчестер» чтобы предотвратить казнь Гэри, Аманда начинает продвигать петицию. Мужчина, которого арестовал Джорди за насилие над супругой, умирает в собственной камере. Все начинают подозревать самого детектива.
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