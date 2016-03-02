Во 2 сезоне 4 серии сериала «Гранчестер» по мере приближения суда над местным подростком Сидни и Джорди начинают спорить о его виновности. Сидни отвлекается от этих дел, когда находит встревоженного Реджи Лоусона у могилы своей мертвой жены Анны.
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