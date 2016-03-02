Во 2 сезоне 1 серии сериала «Гранчестер» в 1954 году викарий наслаждается великолепным пикником с инспектором Джорди Китингом и другими друзьями. Их счастливый день прерывается, когда викария арестовывают по обвинению в сексуальном насилии.
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