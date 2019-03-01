Во 2 сезоне 2 серии сериала «Гранд» Сеня переживает разрыв отношений с Мариной, и Федя пытается развеселить друга. Настя волнуется за судьбу омаров. Новый молодой управляющий Стасзаступается за Ксюшу и падает со второго этажа.
