Во 2 сезоне 12 серии сериала «Гранд» Стаса решили не увольнять, а всего лишь понизить до должности ресепшиониста. Алексей становится новым управляющим отеля. Ксюша приходит на работу и видит, что все горничные и даже Валентина Ивановна ужасно пьяны.
