В 1 сезоне 7 серии сериала «Гранд отель» ситуация с соседним отелем накаляется, и Сантьяго берет дело в свои руки. Денни ревнует Алисию к ее новым отношениям, тем временем Каролина делится с Йоли тайнами о их отце.
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