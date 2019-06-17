В 1 сезоне 4 серии сериала «Гранд отель» Денни и Джейсон пытаются разобраться в исчезновении Скай, в отеле останавливается старый друг Джиджи, что доставляет Сантьяго неудобства, а Хави начинает работать.
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