В 1 сезоне 3 серии сериала «Гранд отель» Денни узнает новые подробности об исчезновении Скай, Алисия и Джиджи не могут найти общего решения, как управлять отелем, Джиджи узнает кое-что о прошлом своей матери.
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