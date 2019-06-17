В 1 сезоне 2 серии сериала «Гранд отель» выступление Эль-Рея оборачивается крахом, и Джиджи пытается помочь спасти отель. Один из работников прикрывает Денни, Ингрид обманывает, и Хави берет ответственность за свои действия.
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