В 1 сезоне 13 серии сериала «Гранд отель» раскрывается истинная личность Денни. Получив новости от Мисси Пи, Сантьяго пытается бороться с возникающими чувствами, и зритель наконец узнает, что произошло со Скай.
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