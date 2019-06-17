В 1 сезоне 12 серии сериала «Гранд отель» Алисия и Хави предпринимают все меры, чтобы узнать, что на самом деле случилось с их матерью. Каролина, узнав об отношениях Байрона с его родителями, начинает сомневаться в своих чувствах к нему.
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