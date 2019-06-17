В 1 сезоне 10 серии сериала «Гранд отель» между Джиджи и Сантьяго после откровенного разговора о всех тайнах снова все налаживается. Денни пытается понять, что случилось со Скай, с помощью полиции, а у Хави новое увлечение.
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