Во 2 сезоне 8 серии сериала «Грейс и Фрэнки» идеи Брианны относительно ее лубриканта из ямса вызывают у Фрэнки немало вопросов. Фил приглашает Грейс на ужин, а Сол пытается найти компромисс во взаимоотношениях с Робертом.
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