Во 2 сезоне 5 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруги вновь попадают в череду курьезных ситуаций. Фрэнки необходимо пройти тест на водительские права, а Грейс сталкивается со старыми друзьями, рассчитывая восстановить утраченные социальные связи.
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