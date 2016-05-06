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Киноафиша Сериалы Грейс и Фрэнки Сезоны Сезон 2 Серия 12

Грейс и Фрэнки 2015 - 2022 12 серия 2 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Грейс и Фрэнки»
Желание
Сезон 2 / Серия 1 6 мая 2016
Витамикс
Сезон 2 / Серия 2 6 мая 2016
Переговоры
Сезон 2 / Серия 3 6 мая 2016
Поездка
Сезон 2 / Серия 4 6 мая 2016
Экзамен
Сезон 2 / Серия 5 6 мая 2016
Курица
Сезон 2 / Серия 6 6 мая 2016
Кабан
Сезон 2 / Серия 7 6 мая 2016
Бар «Анкор»
Сезон 2 / Серия 8 6 мая 2016
Прощания
Сезон 2 / Серия 9 6 мая 2016
Лазейка
Сезон 2 / Серия 10 6 мая 2016
Запой
Сезон 2 / Серия 11 6 мая 2016
Вечеринка
Сезон 2 / Серия 12 6 мая 2016
Неожиданный поворот
Сезон 2 / Серия 13 6 мая 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Грейс и Фрэнки» давняя подруга женщин Бейб решается на грандиозную вечеринку. Во время организации мероприятия Фрэнки сталкивается с тяжелым выбором, тогда как Грейс пытается загладить перед ней свою вину.

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