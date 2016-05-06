Во 2 сезоне 11 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруги залечивают психологические травмы разными методами. Пока Фрэнки проводит странный ритуал на пляже, Грейс начинает пить. Бад и Койот тем временем встречают Джейкоба.
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