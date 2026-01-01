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Грейс и Фрэнки
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Грейс и Фрэнки» (2016)
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Актеры сериала «Грейс и Фрэнки»
Вся информация о сериале
Джейн Фонда
Jane Fonda
Grace Hanson
Лили Томлин
Lily Tomlin
Frankie Bergstein
Сэм Уотерстон
Sam Waterston
Sol Bergstein
Мартин Шин
Martin Sheen
Robert Hanson
Бруклин Декер
Brooklyn Decker
Итэн Эмбри
Ethan Embry
Coyote Bergstein
Джун Рафаэль
June Raphael
Brianna Hanson
Барон Вон
Baron Vaughn
Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
Эрни Хадсон
Ernie Hudson
Нора Данн
Nora Dunn
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Рита Морено
Rita Moreno
Эстель Парсонс
Estelle Parsons
Rae Gray
Джо Мортон
Joe Morton
Роберт Бэйкер
Robert Baker
Джон Гец
John Getz
Кэрри Престон
Carrie Preston
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Марша Мейсон
Marsha Mason
Сара Бэйкер
Sarah Baker
Адам Шапиро
Adam Shapiro
Тодд Гибенхейн
Todd Giebenhain
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