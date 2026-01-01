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Киноафиша Сериалы Грейс и Фрэнки Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Грейс и Фрэнки» (2016)

Актеры сериала «Грейс и Фрэнки» Вся информация о сериале
Джейн Фонда
Джейн Фонда Jane Fonda
Grace Hanson Лили Томлин
Лили Томлин Lily Tomlin
Frankie Bergstein Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон Sam Waterston
Sol Bergstein Мартин Шин
Мартин Шин Martin Sheen
Robert Hanson Бруклин Декер
Бруклин Декер Brooklyn Decker
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри Ethan Embry
Coyote Bergstein Джун Рафаэль
Джун Рафаэль June Raphael
Brianna Hanson Барон Вон
Барон Вон Baron Vaughn
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц Swoosie Kurtz
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон Ernie Hudson
Нора Данн Nora Dunn
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт Sam Elliott
Рита Морено
Рита Морено Rita Moreno
Эстель Парсонс Estelle Parsons
Rae Gray
Джо Мортон
Джо Мортон Joe Morton
Роберт Бэйкер Robert Baker
Джон Гец
Джон Гец John Getz
Кэрри Престон
Кэрри Престон Carrie Preston
Кончата Феррелл Conchata Ferrell
Марша Мейсон Marsha Mason
Сара Бэйкер
Сара Бэйкер Sarah Baker
Адам Шапиро Adam Shapiro
Тодд Гибенхейн Todd Giebenhain
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